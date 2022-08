Precipita dal balcone: donna di 82 anni soccorsa dall'eliambulanza

MATELICA - Precipita dal balcone: una anziana di 82 anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette in codice rosso. L'allarme è scattato questa mattina, intorno alle 6.40, in via Martiri della Libertà a Matelica. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni della donna, hanno deciso per di allertare Icaro per il trasferimento all'ospedale di Torrette. L'allarme è stato lanciato dalla badante, a quanto si appredne si sarebbe trattato di un gesto volontario.