Trovate polpette avvelenate nel parco dove giocano anche i bambini

MATELICA - Brutto episodio di odio verso gli animali nei giorni scorsi a Matelica. Nell’area verde situata nel quartiere Manozzini, a sud della zona industriale, sono state rinvenute dai passanti alcune polpette avvelenate posizionate appositamente in mezzo all’erba per farle mangiare a qualche cane. A pochi metri da quella zona si trova anche un piccolo parco con dei giochi per bambini. Le esche possono causare gravi danni alla salute di chi le ingerisce; a volte, se si tratta ad esempio di un cane di piccola taglia, il veleno può anche uccidere l’animale nonostante le cure veterinarie. Purtroppo non è la prima volta che si verificano fatti di questo genere in città.