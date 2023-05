MATELICA Avrebbero realizzato all’interno di un capannone industriale in disuso una piantagione di canapa indiana, sette persone nei guai. David Bastioli, 38 anni di Potenza Picena, Andrea Tasso 34enne di Civitanova, Olaf Beqiraj, algerino di 37 anni residente a Civitanova, Emanuele Bitocchi 57enne residente a Porto Recanati, Massimiliano Migliorelli, 53 anni di Castelraimondo, Raffaele Costanzo, 43 anni residente a Potenza Picena e Pasquale Costanzo, 41 anni, residente a Monte San Giusto, sono tutti accusati di aver concorso chi moralmente chi materialmente alla realizzazione della piantagione all’interno del capannone che si trova in località Cavalieri.

La piantagione sarebbe stata realizzata tra giugno del 2020 e febbraio del 2021 e avrebbe permesso di ottenere 28,36 chili netti di marijuana dai quali si sarebbe potuto ricavare qualcosa come 158.600 dosi. Secondo quanto accertato dalla Procura (il fascicolo è del sostituto Enrico Barbieri) la piantagione era composta da 21 moduli idroponici capaci di accogliere dai 10 ai 13 vasi ciascuno per un totale di 240 piante. Nello specifico, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Bastioli e Tasso avrebbero progettato e realizzato la serra dopo aver acquistato il materiale necessario; Migliorelli avrebbe individuato il luogo dove realizzarla fornendo supporto logistico; Beqiraj, Bitozzi e i due Costanzo si sarebbero occupati della coltivazione e del trasporto dello stupefacente. Beqiraj e Bitocchi sono inoltre accusati di aver ceduto 25 grammi di cocaina a un cliente ottenendo 2.500 euro (cessioni avvenute a Serrapetrona e Castelraimondo nel 2020). Tasso è accusato anche di aver coltivato 14 piantine di marijuana e di aver detenuto 2,386 chili di marijuana al magazzino del negozio “Guerilla Garden” a Civitanova (era il 25 maggio del 2022). Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Emanuele Senesi e Paolo Cognigni. L’udienza dal Gup è stata rinviata al 28 giugno per valutare eventuali riti alternativi.