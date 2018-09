La "patente de mattu" rilasciata a Jovanotti: «Verrò presto a ritirarla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Lorenzo Jovanotti ha promesso che tornerà a Matelica, per prendere personalmente la “patente da mattu”, il documento goliardico, firmato nientepopodimeno che dal sindaco Alessandro Delpriori,­che viene dato a chi fa sette giri intorno alla fontana di piazza Enrico Mattei. Sul profilo facebook del cantante, si vede un video in cui il primo cittadino di Matelica firma la “patente da mattu” a Jovanotti e agli organizzatori di RisorgiMarche, Neri Marcorè e Giambattista Tofoni. «Il sindaco di Matelica ha voluto conferire al sottoscritto e al mio compare Neri Marcorè l’onore di far parte del club dei pazzi! Qui l’investitura ufficiale! Grazie! Un giorno quando passeremo da Matelica non mancheremo il nostro giro di cui si parla in questo simpatico e molto gradito video! Grazie! RisorgiMarche», ha scritto l’artista