Il parto in casa diventa tragedia: morta la piccola, grave la madre. Non sapeva di essere incinta

MATELICA - Tragedia nella notte a Matelica dopo il parto in casa. Il cuore di una bambina ha smesso di battere poco dopo essere venuta al mondo nel bagno dell'abitazione. Stando alle prime informazioni, la madre non sapeva di essere incinta. Intorno alle 2 è stato dato l'allarme al 118. La donna a bordo di un'ambulanza è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Macerata, dove è stata stabilizzata. Indagano i carabinieri.