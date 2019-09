«Rubò le offerte in chiesa» Giovane condannato a due mesi di reclusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Per l’accusa «rubò le offerte lasciate dai fedeli in chiesa». Condannato a due mesi di reclusione. Dovrà pagare anche 50 euro di multa il giovane matelicese, accusato di furto aggravato. Il fatto per il quale ieri si è chiuso il procedimento di primo grado risale a sei anni fa, al 24 ottobre del 2013. Quel giorno il giovane – come sostenuto ieri in aula dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini – era entrato all’interno della Cattedrale Santa Maria Assunta di Matelica come tanti fedeli, ma a differenza degli altri fedeli si sarebbe avvicinato alle cassette delle offerte dislocate all’interno del luogo di culto e le avrebbe forzate per poi impossessarsi delle monetine e delle banconote infilate dentro dai devoti. Dopo il furto il giovane era fuggito con circa 100 euro di offerte in tasca. Il giovane però era stato successivamente identificato dalla polizia giudiziaria come l’autore del colpo e processato. Ieri il pubblico ministero, al termine della requisitoria, ha chiesto una condanna di poco superiore a quella poi inflitta dal giudice Barbara Cortegiano: quattro mesi di reclusione e il pagamento di 100 euro di multa. Il giovane, che ha sempre negato ogni addebito, è difeso dall’avvocato Corrado Zucconi Galli Fonseca.