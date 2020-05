Michela nella morsa del "revenge porn": foto rubate e modificate per attirare sui siti hard

MATELICA - Che sia bella, anzi bellissima non c’è dubbio. Come il fatto che le sue curve mozzafiato non la facciano passare inosservata: e forse è stato questo ad attirare l’attenzione sulla fitness model Michela Riganelli, 22 anni residente a Matelica, vittima nei giorni scorsi del reato informatico “revenge porn”.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, schizzano in alto i tamponi: i positivi sono "solo" 31. Nelle Marche il totale è 6.452/ I contagiati nelle regioni in tempo reale

Pesaro, doccia gelata del distretto di medicina del lavoro: «Test sierologici senza valore diagnostico»

Ignoti hanno sottratto indebitamente le foto in bikini della modella e dj marchigiana - molto attiva sui canali social, sul web e su Tik Tok - modificandole con photoshop per rendere quelle immagini di nudo integrale e con quelle, attirare in canali hard, ignoti internauti e fan della bella Michela. È stata lei stessa a denunciare quanto le è accaduto in una storia di Instagram. «Michela Riganelli ora sta su Telegram, per contattarla clicca qui», il messaggio esca che rimanda l’internauta a pseudo siti hard a pagamento.



«Lo screen nella storia riguarda una pagina Telegram, ce ne sono tantissime altre, che finge di poter chattare con me cliccando in un link – spiega Michela nella storia postata ieri - altre pagine Telegram fingono di avere miei video hot strani sempre cliccando in un link per poterli vedere, e altre ancora prendono foto mie in cui mi trovo in intimo o in costume o magari in pantaloncini, comunque photoshoppandole e facendole passare per nudo. Ho messo anche il nome del canale Telegram perché ora mi sono veramente rotta… punisco una per educarne altre 100».

Michela avverte i suoi followers che si tratta di una truffa vera e propria, poi spiega il perchè. «In primis non potete chattare con me in canali Telegram strani, cliccando link strani - sottolinea - non so neanche se vi chiedono dei soldi, è una truffa vera e propria. Poi non troverete mai da nessuna parte miei video soprattutto cliccando dei loro link perché non sono una tipa che per creare un po’ di hype e attirare dei follower link finge di essere stata hackerata. Infine, se troverete mai delle mie foto di nudo, sono foto modificate, foto photoshoppate. Se trovate queste cose, segnalatemelo, perché leggo tutti i direct, non cascateci. I contatti che potete avere con me sono su Tik Toc, Facebook, Instagram, Thriller, i social conosciuti. Non faccio queste cose, spero che questa cosa finisca perché altrimenti si andrà sul penale. Ho controllato io stessa che quel gruppo Telegram è stato rimosso: in mezz’ora 11.000 iscritti. Ce ne sono altre, vi chiedo di segnalarmi altri gruppi, che si fanno pagare da altre pagine, se cliccate in quel link finirete in altri gruppi Telegram dove dovrete cercare quel link etc.,e dove comunque prendono dei soldi, grazie dell’aiuto, facciamo finire queste porcherie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA