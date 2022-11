Matelica, si incendia una macchina nel garage: attimi di paura per i condomini

MATELICA- I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.10 di oggi - 21 novembre - in via Giovani Angelo a Matelica, in provincia di Macerata, a causa di un incendio di un’autovettura che si trovava all’interno di un garage condominiale.

L'intervento

La squadra di Camerino intervenuta con due autobotti, in collaborazione con l’Autoscala proveniente dalla Centrale di Macerata, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio. Il condominio è stato evacuato per sicurezza. Non si registrano feriti nell'incendio. L'appartamento sovrastante è stato dichiarato momentaneamente inagibile.