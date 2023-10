MATELICA - La comunità matelicese piange Giuseppe “Pino” Bisci. L’imprenditore, originario di Albacina ma molto conosciuto a Matelica, come pure a Cerreto D’Esi e Fabriano per aver fondato negli anni ’70 l’omonima azienda agricola, è scomparso nella mattina di martedì scorso, all’età di 87 anni. Ai funerali che si svolgeranno oggi, alle 15.30, nella chiesa di San Venanzio ad Albacina, sono attesi tanti amici, conoscenti ed addetti dell’azienda per tributargli l’ultimo saluto.

Pino lascia la moglie Luciana Sorci di Matelica, i figli Tito e Mauro, la nuora Giulia e le amate nipoti Francesca, Bianca, Monica, Vittoria e Sofia. Giuseppe Bisci verrà ricordato come un imprenditore di successo della zona del matelicese. Principalmente per l’azienda agricola specializzata nella produzione di vini, sita tra le province di Macerata e Ancona. Giuseppe, con il fratello Pierino Bisci, nel 1972 acquistò una proprietà di circa 25 ettari e la trasformò nel corso degli anni nell’azienda di riferimento della produzione del Verdicchio di Matelica. Oggi Mauro e Tito, i figli di Giuseppe, ne hanno preso le redini. La proprietà conta una superficie di circa 25 ettari, di cui circa 18 coltivati a Verdicchio e poco più di 2 a Sangiovese e Merlot. La Cantina, ubicata al centro dei vigneti, è stata costruita nel 1980. La coltivazione della vite di alta qualità segue il metodo biologico. L’attività ha conseguito la certificazione come azienda biologica dal 2016. Bisci è stato anche proprietario dell’azienda di componenti per cucine della zona industriale di Cerreto D’Esi che ha dato lavoro per anni a centinaia di operai e impiegati dell’entroterra.