Lucia, appena 19 anni, stroncata da una malattia genetica: città sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Lutto a Matelica per la prematura scomparsa della giovane Lucia Bagnarelli. La ragazza, nata il 16 febbraio 1999 e quindi poco più che 19enne, è deceduta nella notte tra ieri e mercoledì, a Milano, dove era ricoverata da diverse settimane per l’aggravarsi della malattia genetica con cui era nata, ovvero la fibrosi cistica. La 19enne frequentava l’Istituto Professionale a Matelica ed era molto conosciuta in città soprattutto per il suo solare sorriso e i suoi lucenti capelli biondi. In molti l’hanno voluta ricordare sui social network con un pensiero, un saluto, una frase o un ricordo di uno dei tanti momenti passati insieme. I funerali si terranno domenica alle ore 16,30 nella chiesa di Regina Pacis. Lucia lascia la mamma Lolita, il papà Stefano e il ragazzo Alessandro.