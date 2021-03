Addio all'imprenditore Ivo Grimaldi, ultimo partigiano di Matelica. Era positivo al Covid

MATELICA - Una città in lutto, per la morte di Ivo Grimaldi, classe 1925, padre di Fabiola e Sauro, quest’ultimo presidente della Confindustria di Macerata. Grimaldi era positivo al Coronavirus. Era l'ultimo partigiano rimasto in vita in città, insignito del titolo di Cavaliere e premiato con la medaglia al Valore a 70 anni dalla Liberazione, è stato il fondatore dell’impresa edile di famiglia oggi condotta dal figlio e dai nipoti.

Una vita esemplare la sua, da eccellente capomastro a imprenditore che ha costruito centinaia di opere in tutto l’entroterra. «Ha creato i presupposti per lo sviluppo della sua famiglia, ma soprattutto ci ha lasciato tantissime lezioni di vita – racconta il figlio Sauro – ci ha sempre educato alla correttezza, alla trasparenza e al rispetto della persona. Quando ho scelto di seguire le sue orme mi disse che sarebbe stata dura e che avrei dovuto prima pagare sempre gli operai, poi i fornitori e infine se ci fosse rimasto qualcosa, quel qualcosa sarebbe stato per me». A causa del Covid la città non ha potuto salutare in funerale uno dei suoi personaggi più rappresentativi, ma solo i famigliari hanno potuto piangere il loro caro nella cappellina di famiglia.

