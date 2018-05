Precipita da quattro metri in un'azienda. Grave un uomo di cinquant'anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Infortunio sul lavoro oggi intorno alle 15 in via Costa Cavalieri, a Matelica. Per cause in corso di accertamento un cinquantenne è precipitato da un'altezza di circa 4 metri in un'azienda. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. L'uomo, a bordo di un'ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino e tecnici dell'Asur.