Schianto tra un’auto e un bus vicino a un incrocio in via San Rocco. In ospedale una donna di 41 anni

MATELICA - Scontro tra un’autovettura e un pullman di linea del trasporto pubblico della Contram Mobilità. È successo a Matelica in via San Rocco. Da stabilire con esattezza la dinamica precisa dell’incidente, con lo schianto che si è verificato nelle vicinanze dell’incrocio con via Roma, strada che conduce alle scuole medie e alla locale stazione ferroviaria. Ad avere la peggio è stata l’auto, un’utilitaria, con la conducente, una donna del posto di 41 anni, che è dovuta ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Camerino a causa dei traumi riportati nello schianto. Ingenti danni al veicolo della 41enne, qualche danno invece per il bus di linea, ma nessuna conseguenza per i passeggeri. Sul posto, per i rilievi del caso e per regolare il traffico, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

