MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4:30 di questa mattina a Matelica per spegnere un incendio divampato in un pastificio. Interessato il locale dell'azienda adibito a officina. I pompieri sono intervenuti con due autobotti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona coinvolta. Non ci sono feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA