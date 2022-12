Matelica, smonta le grondaie dal capannone: 55enne preso con l'auto piena di rame rubato

MATELICA - Furti di rame, denunciato dai carabinieri di Matelica un "vampiro" dell'oro rosso con l'auto piena di refurtiva.

Cinghiale fotografato nella pineta di Porto Sant'Elpidio: l'allarme arriva a due passi dal mare

L'uomo, un matelicese di 55 anni, è stato sorpreso dai carabinieri mentre smontava, per poi caricarli nella sua auto, discendenti e grondaie in rame in un capannone. I carabinieri, dopo una segnalazione, sono riusciti a bloccare l'uto, denunciando l'uomo per furto aggravata. Il vaore della refurtiva recuperata si aggira sui duemila euro.