Furto lampo dall'ottico: rubati occhiali griffati per 30mila euro

MATELICA - Ladri in azione all’Ottica Traballoni di Matelica, questa notte: rubati duecento paia di occhiali da sole per un bottino che si aggira intorno ai 30.000 euro.E’ stato un furto-lampo quello ai danni del noto negozio di ottica che si trova in prossimità del centro, in Viale Cesare Battisti, poco distante dal Corso Vittorio Emanuele. Alle 4.15, dopo aver forzato la porta d’ingresso, i ladri, senza essere visti da nessuno, nel giro di pochi minuti sono riusciti a portare via duecento paia di occhiali da sole griffati, delle più note e prestigiose marche tra cui Persol, Dolce e Gabbana, Liu-Jo, RayBan, Swarovskj, Etnia O Barcelona, Web Eyewear e molte altre, per un valore, come già detto, di 30.000 euro. Sull’accaduto indagano i carabinieri