Ladri acrobati a segno nel ponte festivo Raid in due abitazioni

MATELICA Due furti in poco più di mezz’ora in altrettante abitazioni. È successo a Matelica la sera prima della Vigilia di Natale. Ad essere presi di mira dai malviventi, tra le 20 e le 20.30, sono stati due appartamenti, entrambi al primo piano, in zone periferiche della città. Il primo colpo è stato messo a segno in una palazzina nel quartiere di Regina Pacis, in via De Gasperi, dove i ladri, dopo essersi assicurati che nessun componente della famiglia fosse in casa, si sono arrampicati su una terrazza del primo piano, che dà sul retro, hanno forzato una porta-finestra e si sono introdotti nell’abitazione. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque alla ricerca di denaro in contante e oggetti preziosi. Ma improvvisamente qualcosa è andato storto e i ladri non sono riusciti a portare a termine la loro azione perché il capofamiglia è rientrato in casa prima del previsto. Quest’ultimo quando ha aperto il portone di casa ed è entrato ha capito subito che stava accadendo qualcosa di strano e che sconosciuti si erano introdotti nella sua abitazione. I malviventi, dal canto loro, appena hanno sentito le chiavi girare ed il portone aprirsi si sono dati alla fuga e si sono diretti - con un bottino non ingente - verso la stessa porta-finestra da cui erano entrati per scappare senza essere visti. Attimi di grande panico per il proprietario ma, fortunatamente, tutto si è risolto e l’intera famiglia è uscita illesa da questa brutta esperienza. I carabinieri della stazione di Matelica, insieme a quelli della Compagnia di Camerino, avvisati dal proprietario del furto subito, sono giunti sul posto tempestivamente per verificare l’accaduto ed effettuare i rilievi del caso. Il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti ed ora le forze dell’ordine indagano sull’accaduto. Il valore degli oggetti preziosi rubati è stato stimato intorno ai 600 euro.La serata dei ladri d’appartamento non è terminata qui. Non soddisfatti del bottino che sono riusciti a portare a casa, subito dopo, si sono allontanati dal quartiere di Regina Pacis e si sono diretti nel quartiere di Villaggio del Sole, in prossimità della Casa Di Riposo, in via Antonelli, dove, probabilmente consapevoli anche qui che nessuno fosse in casa, hanno preso di mira un appartamento del primo piano di una palazzina. Anche qui, come nel furto messo a segno precedentemente, hanno raggiunto una terrazza che dà sul retro ed hanno forzato la porta-finestra. Una volta entrati in casa hanno messo a soqquadro l’intera abitazione e rovistato ovunque riuscendo a portare a casa oggetti in oro e preziosi del valore di 2.000 euro. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine che ora indagano su quanto accaduto.