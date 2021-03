Focolaio all’interno della struttura: chiuso l’ospedale Mattei a Matelica

MATELICA - Chiuso per un focolaio Covid l’ospedale di comunità Enrico Mattei di Matelica. Tre ospiti e un’operatrice sanitaria della casa di riposo di Pieve Torina, ospitata insieme alla casa di riposo di Castelsantangelo sul Nera, nel secondo piano della struttura, sono risultati positivi al Covid e l’Asur, in via cautelativa, decide di chiudere l’intera struttura sanitaria, compresi i servizi essenziali e necessari per la cittadinanza.

Il sindaco, Massimo Baldini, ha anche emesso un’ordinanza di sgombero delle suddette case di riposo, rimasta in stand by al momento, in attesa della decisione che verrà presa nella conferenza dei servizi convocata per martedì prossimo, tra i sindaci di Pieve Torina, Castelsantangelo sul Nera e Matelica e l’Area Vasta 3 per parlare delle criticità emerse e per trovare una soluzione immediata. Questo quanto accaduto a Matelica, dove i contagi continuano ad aumentare in maniera del tutto fuori controllo da qualche giorno, arrivando nella giornata di ieri a numeri mai visti nemmeno nel corso della prima ondata, toccando quota 156 positivi e 216 persone in quarantena.

I tre anziani risultati positivi al tampone, erano alloggiati in due stanze ed avevano ricevuto già la vaccinazione. Subito sono stati trasferiti in un’altra struttura idonea e gli altri che condividevano la camera con loro, sono stati posti in isolamento. Nella giornata di ieri Baldini, ha attivato i contatti con le autorità sanitarie regionali e i sindaci di Pieve Torina e Castelsantangelo sul Nera per prendere dei provvedimenti.

L’ospedale con molta probabilità al momento rimarrà chiuso fino a martedì prossimo, giorno in cui, appunto, si terrà una conferenza dei servizi. «Questa è una delle pagine più nere della storia recente di Matelica – punta il dito il gruppo di minoranza Per Matelica – L’ospedale è chiuso, gli ambulatori sono chiusi, il laboratorio prelievi è chiuso, nessuno può entrare. Il sindaco doveva fare un’ordinanza e sgomberare la casa di riposo di Pieve Torina. Dopo di che bisognava sanificare l’ospedale e aprire il prima possibile tutti i servizi alla cittadinanza».

