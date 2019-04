Precipita in una scarpata e rotola per diversi metri Salvato un escursionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Un uomo di Ancona precipita in una scarpata durante un'escursione nella macchia sopra Matelica, in località Rastia. Ha riportato la rottura di una caviglia e la lussazione di una spalla (era rotolato per circa sei metri). Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, a bordo della quale l'anconetano è stato trasportato all'ospedale di Fabriano. In azione anche il personale del Soccorso alpino.