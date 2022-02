Non lo vedevano da alcuni giorni, uomo di 73 anni trovato senza vita nel suo appartamento

MATELICA - Dramma a Matelica in via Pietro Nenni dove un uomo è stato rinvenuto cadavere all’interno del suo appartamento al civico numero 10. È successo nel pomeriggio di ieri, in una delle palazzine situate sulla strada che costeggia la struttura ospedaliera cittadina intitolata a Enrico Mattei.

Non rispondendo alle chiamate da un po’ e vivendo da solo, i suoi conoscenti hanno allertato i soccorsi che sono subito giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco per forzare la porta di ingresso. Una volta entrati nell’appartamento la macabra scoperta. L’uomo, un 73enne originario di Sefro, ma residente da tempo a Matelica, era privo di vita da diverse ore. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il 73enne sia deceduto per cause naturali.

