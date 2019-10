A Matelica la discoteca analcolica. «Apriamo ​le porte ai minorenni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Al via il progetto Teenagers: un format che consentirà ai ragazzi della zona di potersi divertire in maniera sana e corretta. La novità assoluta per i giovani del comprensorio è stata ideata dai tre gestori deldi Matelica, Riccardo Antonelli, Gianluca Mattioli e Simone Bellardinelli (foto). Una scelta forte, mirata a quel pubblico che nella scorsa stagione e negli altri eventi dellaè stato costretto a rimanere fuori. Le serate dedicate ai minorenni avranno orari diversi. Inizieranno prima e ovviamente finiranno prima. E i bar saranno privi di alcol. Alcuni sabati, al posto delle tradizionali serate dedicate a un pubblico over 18 (dove i minorenni non possono entrare), ospiterà questi speciali party “alcol 0%”.LEGGI ANCHE: Sballo del sabato sera: controllati bus, stazioni a auto. Identificati 300 ragazzi Per quanto riguarda le tradizionali serate del Much More, la politica rispetto all’ingresso dei minorenni è stata molto chiara fin dal primo giorno della nuova gestione: chi non ha compiuto i 18 anni resta fuori del locale per scelta. «Nessuna discriminazione, abbiamo preso questa decisione semplicemente perché il pubblico a cui ci rivolgiamo noi nei normali eventi – spiegano i titolari - è adulto e non ha niente a che fare con i ragazzi di 16-17 anni». Per questa nuova stagione è arrivata la svolta, per permettere anche ai giovanissimi di divertirsi ma in maniera sana e corretta. Eventi ad hoc, in aggiunta a quelli tradizionali per gli adulti.«C’è il bisogno di creare un punto di incontro anche per queste fasce d’età, tanti genitori e diverse istituzioni ce lo hanno chiesto - affermano i tre gestori -, è chiaro che parliamo di eventi studiati nel minimo dettaglio, dai bar senza alcol ai controlli dentro e fuori dal locale. La volontà è quella di educare questi ragazzi al divertimento notturno, come occasione di aggregazione e sano divertimento».Un progetto ampio e di vasto raggio che non si ferma solo all’interno delle mura del Much More ma viene esportato anche nelle scuole in collaborazione con l’associazione Scacco Matto Onlus. Giovedì i tre gestori del locale incontreranno i ragazzi dell’Ipia e dell’Itc di Matelica.Al loro fianco anche Paolo Nanni, comunicatore del Servizio territoriale dipendenze patologiche di Macerata, un membro delle forze dell’ordine e un esponente dell’amministrazione comunale. Il team cercherà di spiegare agli studenti le varie dinamiche connesse al mondo del divertimento notturno. Il primo evento dedicato ai teenagers è previsto per sabato 26 ottobre al Much More. Musica, divertimento e zero alcol. Questo il motto dello storico locale matelicese gestito da tre giovani del posto.