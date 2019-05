Colpo esplosivo al bancomat, â€‹ma i ladri fuggono a mani vuote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Ignoti hanno tentato di far saltare il bancomat della filiale di Matelica della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, in località Brecce, di fronte al centro commerciale Oasi. E’ accaduto poco prima dell’alba di ieri, intorno alle quattro del mattino.I residenti nella zona hanno udito distintamente un boato, frutto del tentativo dei malviventi di far saltare il bancomat con l’uso di gas, tipo acetilene. Il colpo, probabilmente perché qualcosa non ha funzionato, è andato storto ed i ladri sono fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Camerino e della stazione di Matelica, per i rilievi utili alle indagini.