Ha in casa un serra di marijuana da spacciare agli studenti: arrestato

MATELICA – Aveva in casa un coltivazione artigianale di marijuana: i carabinieri della Compagnia di Camerino hanno arrestato un 38enne di Matelica. L’uomo già conosciuto per altri reati, è sospettato di spaccio nei confronti dei giovani studenti della zona. In casa i carabinieri gli hanno trovato tutta l’attrezzatura per una serra casalinga, cinque piante già più alte di un metro del peso di oltre un kg, 500 grammi di sostanza già essiccata e divisa in dosi, il materiale per il confezionamento e la coltivazione. L’uomo è ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.