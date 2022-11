MATELICA Dalla cura dei capelli degli anziani come opera di volontariato, alla solidarietà economica che permette l’acquisto di importanti materiali. Marisa Farroni, 78 anni, di Matelica, è una figura centrale da ormai 35 anni per la locale casa di riposo gestita dalla Fondazione De Luca – Mattei. Era il lontano 1987 quando la parrucchiera matelicese iniziò ad occuparsi, gratuitamente, del taglio e della messa in piega degli anziani ospiti della struttura. Ogni 15 giorni Marisa con i suoi “ferri del mestiere” si recava e si reca tutt’oggi alla casa di riposo per “fare belli” i nonnini ospitati.

Un servizio necessario e molto apprezzato da tutti, che va al di là della singola acconciatura. Nei giorni scorsi, la 78enne insieme alla sua professionalità e alla sua simpatia ha portato anche qualcosa in più alla casa di riposo: una bella cifra come donazione per l’acquisto di nuovi materiali. Un atto di ulteriore generosità che è stato subito condiviso sui social network della casa di riposo, con il ringraziamento della presidente della fondazione Margherita Lancellotti: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine, a mio nome, di quello del consiglio di amministrazione che rappresento, di ogni singolo ospite e del personale tutto, per la sua opera di volontariato da noi e per la sua preziosa solidarietà, che si è concretizzata anche tramite una generosa donazione – scrive Lancellotti -. La ringraziamo vivamente per il profondo legame che ha con la nostra struttura, per la sua ultratrentennale opera di volontariato e anche per la donazione fatta, che verrà utilizzata per l’acquisto di un nuovo saturimetro professionale, materassini antidecubito per i nostri ospiti e nuovi tavolini servitori». Per Marisa la beneficenza e il volontariato rappresentano gran parte della sua vita: la matelicese, infatti, è stata sempre protagonista negli anni come volontaria di diverse associazioni locali, contribuendo come può ad aiutare il prossimo anche grazie alle sue amicizie.

Solidarietà? Questione di famiglia

«Per me la solidarietà è una questione di famiglia – spiega Marisa – abbiamo sempre dato il nostro contributo e io faccio quello che posso grazie anche a diversi amici. Da anni infatti cerchiamo di donare qualcosa alle varie realtà cittadine, compresa la casa di riposo, dove sono onorata di prestare servizio da 35 anni». La cifra donata (importante, anche se la stessa Marisa vuole tenere riservata) è quindi solo la punta dell’iceberg di tanti anni dedicati al prossimo. «Per me il grazie delle persone è impagabile, quando finisco le acconciature e vedo il sorriso sui volti degli ospiti sono felicissima e a me basta e avanza quel piccolo momento – confessa Marisa –. Anche durante il periodo più buio della pandemia ho continuato ad andare nella struttura con tutti gli accorgimenti del caso, in quanto sapevo che quel gesto era importante e rappresentava la normalità per gli anziani ospitati».