Il cane da caccia cade nel dirupo: i vigili del fuoco si imbragano e lo salvano

MATELICA - Il cane da caccia precipita nel dirupo: i vigili del fuoco si imbragano e riescono a portarlo in salvo.

Nella mattinata di oggi alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Matelica in località Braccano (Forre di Jana) per soccorrere un cane da caccia caduto in un dirupo. I vigili del fuoco del comando di Macerata e del distaccamento di Camerino utilizzando tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviali) hanno raggiunto e recuperato il cane affidandolo poi al proprietario in buone condizioni di salute.

