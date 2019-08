Giovane cade da cavallo Trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Una giovane è caduta da cavallo in contrada Valbona, nel territorio del comune di Matelica. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 e immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. Viste le condizioni è stato disposto il trasferimento della ragazza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.