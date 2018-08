Bambina di 8 anni cade al concerto: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - Una bambina di otto anni cade durante il concerto di Jovanotti e si ferisce a una mano, tanto da dover essere trasportata in eliambulanza all’ospedale anconetano. Un fuori programma che ha destato parecchia apprensione tra le migliaia di spettatori accorsi all’abbazia di Roti per assistere al concerto di chiusura di RisorgiMarche organizzato da Neri Marcorè. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 18. Nella caduta la piccola si è infortunata alla mano e dopo le prime cure prestate dai medici dell’emergenza in servizio nella zona, è stato deciso il trasferimento ad Ancona. La ferita riportata era piuttosto brutta, ma per fortuna non tale da far temere conseguenze irreparabili.