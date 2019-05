Auto contro uno scooter: centauro vola a terra Soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA – Attimi di paura, questa mattina alle 10.30 al semaforo tra viale Europa e viale De Gasperi, dove si sono scontrati un motorino ed una Citroen. Il conducente del motorino, un 41enne di Matelica è finito a Torrette in eliambulanza, ma non è in pericolo di vita. Per cause al vaglio della polizia locale di Matelica i due mezzi si sono scontrati. Il 41enne è caduto rovinosamente, sbalzato dalla sella ed è finito a terra. Sono stati subito chiamati i soccorsi, dalla vicina sede è arrivata la Croce Rossa di Matelica, i medici dell'emergenza sanitaria, vista la caduta del conducente del motorino, ne hanno precauzionalmente disposto il trasporto a Torrette in eliambulanza, per consentire di valutare al meglio le sue condizioni.