MATELICA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Colli, nel comune di Matelica, per un incidente stradale. Si è rovesciata un'auto con a bordo una 48enne. Sul posto i pompieri di Camerino che hanno estratto dall'abitacolo la persona ferita. La donna è stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA