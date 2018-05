Automobile si schianta contro un albero Donna incinta soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA – Mattinata di paura nelle campagne matelicesi. Erano circa le ore 8 quando l’uomo alla guida di un’auto, con a bordo due giovani venticinquenni di origine macedone, ha sterzato per paura di scontrarsi contro unaltra, finendo contro la scarpata e addosso al tronco di una pianta. E’ stata proprio la donna, incinta, ad avere la peggio. I soccorritori hanno quindi allertato l’eliambulanza, che in pochi minuti è sopraggiunta sul posto per trasportare la ferita in gravidanza all’ospedale regionale di TorretteIlleso il conducente dell’altra vettura, un 45enne di Matelica, che non dovrebbe aver riportato danni neanche alla macchina. Resta comunque da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, con i carabinieri di Camerino sopraggiunti subito sul posto per i vari rilievi del caso.