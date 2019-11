L'artigiano pusher sorpreso con la cocaina e il bilancino: arrestato un 50enne

MATELICA - Sorpreso con la cocaina ed un bilancino: arrestato un pusher 50enne di Matelica.

L'operazione è stata compiuta dai carabinieri di Camerino, che hanno arrestato l'uomo, un artigiano 50enne di matelica, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizioni personali e domiciliari, infatti, l'uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico di precisione. E' stato posto ai domiciliari.

