Matelica, anziana e malata, la badante la trascura e la deruba: denunciata insieme al compagno pregiudicato

MATELICA - I Carabinieri della Stazione di Matelica hanno denunciato una moldava cinquantenne proveniente dal potentino, ma operante nella cittadina matelicese in qualità di badante, ed il compgano, pregiudicato, con l'accusa di aver prima trascurato e poi derubato la donna che le era stata affidata, anziana e malata.

Dopo aver preso servizio all’interno di una abitazione, ha iniziato a trascurare la signora che avrebbe dovuto accudire abbandonandola in uno stato di totale degrado. I parenti della sessantatreenne allettata, dopo aver trovato la chiave nella serratura esterna dell’appartamento, hanno chiesto l’intervento dei militari dell’Arma e del 118 temendo il peggio per la loro congiunta. I carabinieri, all’interno dell’abitazione, notavano una situazione di assoluto abbandono e precarie condizioni. Inoltre si notava la sparizione di denaro e di un telefono cellulare che l’accudita utilizzava per comunicare, cosa questa che lasciava la malcapitata impossibilità a chiedere aiuti esterni. L’ulteriore rapida indagine, svolta dai militari dell’Arma portava alla individuazione del responsabile del furto ovvero il compagno della badante, un pregiudicato quarantacinquenne residente nel potentino. L’uomo, sfruttando la presenza della fidanzata, si introduceva in casa asportando denaro e cellulare e dileguandosi successivamente.

Per entrambi scattava la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata.