Vanno agli allenamenti in Ape e si schiantano: gravi 2 fratelli minorenni

MATELICA - Vanno agli allenamenti di calcio, ma prima di arrivare allo stadio di Matelica, due fratelli minorenni sono rimasti coinvolti in uno scontro con un’auto; da ieri sono ricoverati all’ospedale di Torrette. Scontro tra una Ape Car ed una Panda, ieri pomeriggio intorno alle 17, lungo la provinciale per Esanatoglia, poco prima del campo sportivo. A rimanere feriti sono stati due fratelli di origine algerina, da tempo residenti a Matelica di 16 ed 8 anni: hanno riportato traumi al capo e al torace ed escoriazioni in diverse parti del corpo. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, ma non tali da far temere per la loro vita.