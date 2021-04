Divampano le fiamme nelle campagne di Matelica, distrutto un capannone

MATELICA - Allarme nelle campagne di Matelica, verso le 13, in zona Collicchio dove si è sviluppato un incendio per spegnere il quale sono arrivati sul posto i vigili del fuoco. Stando a una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite accidentalmente, avrebbero coinvolto alcuni cartoni e poi si sarebbero estese anche a un capannone. Immediatamente è stato dato l'allarme ai pompieri che sono arrivati sul posto per le operazioni di spegnimento del fuoco. Non ci sono feriti. Il fuoco è stato subito circoscritto dai vigili del fuoco all'area circostante all'edificio, evitando che andassero a fuoco i terreni adiacenti e gli altri immobili. Sul posto anche i carabinieri di Matelica.

Ultimo aggiornamento: 15:58

