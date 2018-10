Affitti arretrati per assistere la figlia malata: «Ora mi pignorano lo stipendio»

di Monia Orazi

MATELICA - La burocrazia che non si ferma nemmeno davanti al dolore di aver perso una figlia, e implacabile riduce lo stipendio ad una madre che si è indebitata per assistere la figlia malata. È quanto accaduto alla 45enne matelicese Nadia Chirielli mamma di cinque figli, che il 9 dicembre scorso ha visto morire la figlia Giusy Bartilotta, a soli 25 anni, per una malattia rara. Il giorno dopo il funerale, il 13 dicembre 2017, la donna è stata chiamata in tribunale: parte dello stipnedio pignorata per pagare l'affitto arretrato.