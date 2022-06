Addio a Franco Antonini, esponente del Pd morto a 67 anni: domani l’ultimo saluto

MATELICA - È scomparso all’età di 67 anni il matelicese Franco Antonini, una vita di impegno politico, già presidente dell’assemblea provinciale del Pd e attualmente componente della direzione dem di Macerata. Funzionario dell’Asur in pensione, era stato tra i fondatori del partito nel Maceratese.

Lo ricorda Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Pd: «Ci ha lasciato prematuramente Franco Antonini. Un uomo appassionato di politica, mite, sempre pronto al dialogo, acuto, mai banale. Un amico con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare e di confrontarmi fin dai tempi della fine dei vecchi partiti e della nascita della Margherita. Franco era una persona seria, leale, trasparente, umile: requisiti non sempre facili da trovare oggi in politica. Con lui anche quando i giudizi divergevano era impossibile arrabbiarsi perché era sempre mosso da una rara cortesia ed educazione, non cercava mai lo scontro ma era sempre alla ricerca del dialogo e della collaborazione anche con chi la pensava molto diversamente da lui. Mi è stato di aiuto anche dopo il congresso provinciale; praticamente si è speso per tanti fino all’ultimo e quale componente della Direzione ha servito con lealtà ed onore il Pd, il suo partito che aveva contribuito a far nascere». I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa Regina Pacis di Matelica.

