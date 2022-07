Coltiva marijuana nella sua casa di Ussita, denunciato 52enne originario del Lazio

USSITA - Operazione antidroga a Ussita: nella rete dei carabinieri un uomo cinquantaduenne italiano che coltivava piante di marijuana. Sequestrate 6 piante di marijuana per un peso di circa 650 grammi più altra modica quantità di stupefacente e un bilancino di precisione.

Controlli mirati

Durante pecifici servizi organizzati dal comando compagnia di Camerino, finalizzati al contrasto dell’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché all’individuazione di soggetti di interesse operativo gravitanti nel territorio di competenza, i militari della locale stazione di Ussita, hanno denunciato in stato di libertà, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un 52enne originario del Lazio ma da tempo residente in zona. Il sequestro è avvenuto a seguito di perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari dell'Arma.