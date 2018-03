Raffica di scosse nel cratere: Le più forti a Muccia di magnitudo 3.2 e 3.4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUCCIA - Non c'è pace per il cartiere sismico: una nuova serie di scosse ha colpito la zona e, pur non avendo causato danni o feriti, ha creato ancora allarme e apprensione nella popolazione già fiaccata.Ad aprire la serie una scossa di magnitudo 2.2 alle 22.17 con epicentro a Monte Cavallo. Ma è stata una lunga notte con almeno una dozzina di scosse con magnitudo superiore a 2 tutte con epicentro nel triangolo Monte Cavallo-Petriolo-Muccia. Le due scosse più forti, entrambe con epicentro a Muccia, sono sate alle 23,40 di magnitudo 3,5 e alle 00,32 di magnitudo 3.4. Ha chiuso la serie, almeno per ora, una scossa alle 9,09 di questa mattina di magnitudo 2.9 con epicentro a Monte Cavallo.