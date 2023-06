CIVITANOVA È il giorno del Marche Pride a Civitanova. Evento centrale, il corteo del pomeriggio. I partecipanti, secondo gli organizzatori, «si possono stimare nell’ordine delle migliaia»: l’anno scorso a Pesaro hanno sfilato poco meno di duemila persone. Evento, come ogni anno, accompagnato da un aspro dibattito politico. Come nelle ultime due occasioni, la Regione ha negato il patrocinio scatenando la reazione del Pd. Idem il Comune ospitante, dove un partito di maggioranza (Vince Civitanova) ha criticato il manifesto dell’organizzazione in relazione alla questione utero in affitto.





Il programma



Ad illustrare il programma della manifestazione, Matteo Marchegiani, tesoriere del comitato Marche Pride. «L’appuntamento è alle 16.30 al piazzale dello stadio comunale con la partenza del corteo prevista per le 17.30. Sfilerà in viale Vittorio Veneto fino al Varco sul Mare. Lì si terranno interventi politici ed artistici fino alle 20, con supporto dell’interpretariato Lis. A seguire il party ufficiale alla Croce del Sud». Nella nota, anche la replica all’intervento di Vince Civitanova. «Una dichiarazione confusa sui principi che muovono la nostra manifestazione. Sia chiaro, non invitiamo la gente a contravvenire la legge e ad avvalersi della gestazione per altri (questo il nome corretto della pratica) in Italia: noi chiediamo al legislatore di non porre alcun veto su una discussione senz’altro delicata ma che non va in alcun modo chiusa a priori. Numerosi Paesi vedono la gestazione per altri normata in modo approfondito: Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Spagna. Vogliamo dire che sono pericolosi, arretrati o meno democratici? Ricordiamo che la gestazione per altri è praticata in gran parte da coppie eterosessuali e solo in minoranza da coppie omosessuali. Per quale motivo quindi questo tipo di sollecitazione arriva proprio in riferimento al Marche Pride?». Intanto il gruppo regionale del Pd critica la mancata concessione del patrocinio da parte della giunta regionale.



La posizione



«Un cattivo esempio - scrivono i dem -, purtroppo immediatamente emulato dalla Commissione per le Pari opportunità, che dimostra chiaramente la profonda avversione della giunta Acquaroli nei confronti di ogni tipo di diversità e il ripudio dei diritti delle minoranze. Vale solo la pena ricordare che concedere il patrocinio al Marche Pride, come è sempre avvenuto durante le amministrazioni di centrosinistra, non avrebbe significato aderire alla piattaforma della manifestazione, bensì condividere un’idea di società libera, inclusiva, tollerante, non violenta e senza discriminazioni. Valori purtroppo sconosciuti a gran parte degli esponenti della maggioranza, ossessionati dai loro pregiudizi e prigionieri dei loro stereotipi». Sul sito della manifestazione, la lista dei patrocini concessi: Garante regionale dei diritti alle persone, Ordine degli assistenti sociali Marche, i Comuni di Fermignano, Fermo, Pesaro, Grottammare, Monteprandone e Monte Urano.