Marche Pride in corso a Civitanova, tra i 2mila presenti anche il sindaco di Pesaro Ricci e la consigliera regionale Vitri. Foto e video

CIVITANOVA - La Regione Marche non ha concesso il patrocinio per il Marche Pride di Civitanova? Ci hanno pensato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e Micaela Vitri (consigliere regionale dem) ad assicurare la vicinanza della politica alla manifestazione che oggi ha raccolto circa 2mila persone (come l'anno scorso a Pesaro).

Guarda il video

La sfilata

L’appuntamento è iniziato alle 16.30 nel piazzale dello stadio comunale con la partenza del corteo intorno alle 17.30.

La sfilata in viale Vittorio Veneto fino al Varco sul Mare dove sono stati previsti interventi politici ed artistici fino alle 20, con supporto dell’interpretariato Lis. A seguire il party ufficiale alla Croce del Sud.