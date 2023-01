CAMERINO - Il maltempo di ieri ha lasciato il segno a Camerino: in diverse strade comunali infatti si sono verificati smottamenti con fango e detriti che hanno invaso la carreggiata. Ad avvisare la popolazione è stato il Comune di Camerino attraverso i suoi canali social, scusandosi per i disagi ma assicurando che personale e mezzi sono al lavoro per ripristinare la viabilità.