Malore mentre balla alla festa: adesso è in Rianimazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBISAGLIA - È in gravi condizioni un uomo di 59 anni che ha accusato un infarto mentre stava ballando in una festa estiva a Maestà di Urbisaglia. L’uomo si è sentito male lunedì sera ed è stato rianimato dal 118 e portato in ospedale dove è ricoverato in rianimazione: la prognosi è riservata. Il fatto è accaduto ad Urbisaglia dove si stava svolgendo una delle tante feste all’aperto di questo periodo, la Sagra del cocomero. Una serata come molte altre, con tanta gente uscita per sfuggire alla terribile afa di questi giorni: occasione per stare insieme, ascoltare musica e ballare. Il clima di festa è stato bruscamente interrotto quando all’improvviso il 59enne si è accasciato proprio mentre ballava. L’uomo, S.S. le sue iniziali, si trovava nelle immediate vicinanze del palco quando, intorno alle 23, ha iniziato ad accusare i primi problemi sentendosi male: ha avuto uno svenimento e subito sono intervenute le persone presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato come le condizioni del 59enne fossero gravi. L’uomo aveva perso conoscenza forse a causa di un infarto ed era in arresto cardiaco. I soccorritori hanno cercato di rianimare l’uomo con il defibrillatore, manovra che ha avuto esito positivo in quanto l’uomo si è ripreso ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Lì è stato intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione.