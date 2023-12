Maestro del lavoro, premiate Irma Tabacco e Saura Romagnoli storiche collaboratrici di Ottaviani di Recanati

RECANATI - Oggi hanno ricevuto l’onorificenza ‘Maestro del Lavoro’ due collaboratrici storiche dell’azienda Ottaviani di Recanati: Irma Tabacco e Saura Romagnoli, che si sono distinte per singolari meriti di perizia, laboriosità e comportamento disciplinare nell’ambito aziendale.

La decorazione della "Stella al merito del lavoro" è una onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del Lavoro. La cerimonia si è svolta presso il Salone della Loggia dei Mercanti di Ancona, oggi 5 dicembre, in concomitanza della celebrazione dei cento anni della ‘Stella al Merito’, alla presenza di Autorità civili e militari. In rappresentanza dell’azienda Ottaviani il Commendatore Alberto Ottaviani e dott. Marco Ottaviani.

Assunta nel 1987

La signora Tabacco è stata assunta nell’azienda Ottaviani nell’ottobre del 1987. Il suo contributo è stato di grande utilità per l’azienda sia nell’area amministrativa che in quella commerciale.

Le sue doti comunicative hanno sempre trasmesso cortesia, gentilezza, preparazione e professionalità. Soprattutto nell’area commerciale si è distinta per aver gestito situazioni e problematiche anche complesse, con fermezza, lucidità, positività, passione ed estrema competenza.

La signora Romagnoli è stata assunta nell’azienda Ottaviani nel gennaio del 1976 come impiegata amministrativa. Fin da subito ha dimostrato estrema serietà, affidabilità, riservatezza dei dati e precisione. Sempre disponibile, professionale e puntuale nel suo lavoro si è da subito guadagnata la fiducia dei titolari e responsabili aziendali. La dedizione al lavoro, le capacità e le competenze l’hanno resa una figura strategica all’interno dell’organico aziendale. «Complimenti alle Signore Tabacco e Romagnoli e grazie, a nome di tutta la Famiglia Ottaviani, per il vostro prezioso lavoro con il quale avete contribuito al successo dell’azienda Ottaviani, protagonista del Made in Italy nel mondo».