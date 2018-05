Va in campagna per lavorare trova un cadavere nel laghetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Va nel suo terreno in campagna per fare alcuni lavori e nel laghetto scopre un cadavere. E' accaduto nella mattinata di oggi in contrada Alberotondo. L'uomo ha chiamato i soccorsi, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia.Il cadavere è stato ripescato dai sub dei vigili del fuoco. Si tratta di un giovane, sulla cui identità sono in corso indagini. L'ipotesi è che si tratti di un suicidio.