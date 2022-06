I writers scatenati in centro lasciano ancora il segno: nuovo sfregio in corso Cairoli

MACERATA - Writer selvaggio colpisce ancora. Stavolta fuori dalle mura urbiche ma sempre in una zona centrale come quella di corso Cairoli. Un malcostume che non sembra diminuire, nonostante gli sforzi che sta facendo l’amministrazione comunale per limitare il fenomeno da un lato e dall’altro sostenere i cittadini nell’opera di ripulitura dei muri delle propri case imbrattati da scritte e disegni.



«Purtroppo è comparso in questi giorni un nuovo murales nel tunnel che collega corso Cairoli con via Marchetti - afferma Paolo Renna - zona che è sprovvista di videosorveglianza ma che rientra nel progetto che stiamo varando e sarà coperta adeguatamente con le telecamere. Al momento non ci sono e c’è chi se ne è approfittato ma noi non molliamo, intanto effettueremo la ripulitura di quel tratto dove è stato disegnato questo murales e poi sarà un luogo che verrà attenzionato con le nuove telecamere che installeremo nel borgo. Va detto che in questi primi mesi dell’anno ho notato interesse da parte dei residenti nei confronti del progetto avviato dalla nostra amministrazione per agevolare economicamente i cittadini proprietari di immobili che presentano graffiti o imbrattamenti a ripulire le mura. Il Comune è stato già contattato da amministratori di condominio e stessi condomini per avere maggiori informazioni sul progetto che avrà una durata sperimentale di un anno e che servirà a garantire, tutelare e migliorare il decoro urbano per restituire dignità agli spazi e agli edifici della città».



Si tratta di una convenzione che l’amministrazione ha stipulato con una ditta specializzata per la rimozione dei graffiti, con prezzi vantaggiosi. Il proprietario dell’immobile imbrattato potrà rivolgersi alla ditta e inoltre, per incentivare maggiormente i cittadini, l’amministrazione comparteciperà alla spesa di ripulitura sostenuta dal privato per la quota del 30 percento per un massimale di 40mila euro annui. La convenzione prevede anche che gli enti proprietari degli edifici di proprietà pubblica possano usufruire del servizio offerto dalla ditta ai prezzi indicati, senza la compartecipazione comunale alla spesa sostenuta. Ad esempio, per un importo dei lavori massimo di 3000 euro per la cancellazione delle scritte a prezzo calmierato, 2100 saranno a carico del privato e 900 del Comune.



Altra situazione seguita dall’assessore alla Sicurezza è la protesta dei residenti di viale Indipendenza che qualche settimana fa avevano chiamato le forze dell’ordine per gli schiamazzi notturni lungo la parte terminale della via che porta a Sasso d’Italia. «Ho incontrato chi abita in quella zona – sottolinea ancora Renna - so di problematiche sono presenti da diversi anni, prima tra tutte anche di marciapiedi ammalorati che necessitano di intervento, cosa che faremo sicuramente il prossimo anno. Per quanto riguarda gli schiamazzi ed i rumori molesti cercheremo di limitare il passaggio di auto verso il Sasso d’Italia utilizzando maggiormente il parcheggio che si trova sotto il bar, che ripuliremo appositamente, per far sì che chi vuole raggiungere quell’area verde posteggi l’auto non lungo viale Indipendenza, strada stretta e con pochi stalli per la sosta, ma utilizzi quello spazio molto ampio dal quale attraverso un percorso dedicato risalire poi alla zona del chiosco».

