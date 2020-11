Sgorbi e scritte alla stazione: due writer minorenni presi con le bombolette spray in mano

MACERATA - Pizzacati in flagrante mentre, armati di bombolette spray, "decoravano" con sgorbi e scritte la stazione ferroviaria di Fontescodella a Macerata: due writer minorenni denunciati dalla Polizia e affidati ai genitori.

Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli disposti in ambito cittadino dal Questore Pignataro nei luoghi piu’ sensibili della città come parchi pubblici, terminal bus e ferroviari ecc. i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno bloccato due giovani writers durante l’effettuazione dei controlli.

Ed è appunto proprio nell’ambito di questi massicci controlli che ieri gli uomini della Volante, procedevano a bloccare due ragazzi di 16 e 17 anni residenti a Macerata, proprio mentre stavano imbrattando la parete della pensilina posta sulla banchina dei binari ferroviari con scritte e disegni realizzati con bombolette spray dal colore nero e rosso. In particolare, all’arrivo dei poliziotti, gli stessi avevano già tracciato disegni di volti, parti anatomiche maschili e scritte stilizzate. I due ragazzi, colti sul fatto, venivano immediatamente identificati ed accompagnati in questura, inoltre venivano sequestrate le bombolette spray di cui erano in possesso di cui una di colore rosso e due di colore nero. I predetti sono stati entrambi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per il reato di Imbrattamento in concorso tra loro e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

