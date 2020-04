La polizia gli trova la droga nell'auto, finisce nei guai il pony express dello spaccio

MACERATA - Esce in auto con 250 grammi di marijuana, un 22enne maceratese denunciato. Per gli inquirenti stava effettuando consegne a domicilio dal momento che in questo periodo per i tossicodipendenti diventa più difficile uscire per acquistarla. Il controllo è scattato nella tarda serata di venerdì scorso quando una pattuglia della Volante ha notato un’auto in sosta lungo la strada nelle vicinanze della frazione di Villa Potenza. A bordo c’era un maceratese di 22 anni, che fin dalle prime fasi del controllo era apparso molto nervoso.

Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire prima lui poi l’auto e proprio nell’abitacolo, dentro a uno zaino, hanno trovato due sacchetti in cellophane con 250 grammi di marijuana. L’ipotesi degli inquirenti è che la droga fosse destinata ad essere spacciata ai tossicodipendenti di Macerata e delle zone limitrofe che in questo periodo sono bloccati in casa. Con l’ausilio di un’altra pattuglia della Volante i controlli sono stati estesi anche all’abitazione del 22enne e anche in quel caso, in camera da letto, è stato trovato un ulteriore quantitativo di droga, risultata essere hashish, e un’altra sostanza sulla cui natura sono in corso accertamenti della polizia scientifica.

Il giovane è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Non solo. È stato anche sanzionato per aver violato la normativa per il contenimento del Coronavirus (con l'aumento di un terzo perché era in auto)