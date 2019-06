Viveva tra i suoi cani e sporcizia, è un giallo la morte di Rossella

di Giulia Sancricca

MACERATA - Cosa è successo a Rossella Granatelli? Se lo chiede Renata, la cugina della donna scomparsa il 14 gennaio scorso all’ospedale di Macerata. È morta di fame, di inedia e infezioni dovute a quel degrado igienico, fisico e psichico in cui viveva da anni, in una casa del capoluogo con i suoi amati cani, nella sporcizia e nel degrado, senza acqua né luce.Per risolvere il mistero che avvolge “la donna dei cani”, come la chiamavano in città, la cugina di Rossella Granatelli si è rivolta al programma di Rai Tre “Chi l’ha visto?”. Il caso è stato trattato nella puntata di mercoledì scorso e ha suscitato indignazione per le condizioni in cui ha vissuto la donna fino al giorno della sua morte.