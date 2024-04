MACERATA Incubo liste di attesa. L’ennesima testimonianza di chi deve ricorrere alla sanità privata arriva dalla consigliera di Parità della Provincia di Macerata, Deborah Pantana: «Mattinata intensa - dice facendo riferimento a quella di ieri -. Sono stata due ore prima di avere una risposta dal Cup regionale per prenotare una visita. Quando mi hanno risposto, l’addetta mi ha detto di non avere a disposizione nemmeno la lista per controllare la disponibilità».

APPROFONDIMENTI L'OSPITE DEL CORRIERE ADRIATICO Alessandro Ragaini in visita al Corriere Adriatico. L'astro nascente del nuoto pronto per Parigi 2024: «Vi racconto il mio sogno olimpico» LA VIDEO-INTERVISTA

La domanda

«Le ho chiesto cosa avrei dovuto fare per prenotare una visita con il servizio sanitario nazionale, vista l’impegnativa del mio medico curante, ma l’operatrice non ha potuto darmi indicazioni. Ho subito richiamato e scelto l’opzione per la prestazione privata: appuntamento immediato sabato 6 aprile alle 9 e 150 euro di spesa, grazie alla sanità nazionale e regionale». Pantana evidenzia una problematica ormai nota, tanto da ammettere lei stessa come sia «diventato normale rivolgersi alla sanità privata per visite e prestazioni. Un problema che esiste da decenni - rimarca - e devo riconoscere all’assessore regionale Saltamartini che ce la sta mettendo tutta, ma il problema è molto più grande: il servizio sanitario nazionale è fallito». Secondo la consigliera di Parità della Provincia, per risolvere il problema bisognerebbe seguire l’esempio di alcune regioni come l’Umbria e l’Emilia Romagna.

L’esempio

«In queste regioni c’è stata l’integrazione tra pubblico e privato in cui la Regione paga strutture private per abbattere le liste d'attesa. Dovremmo lavorare in questa direzione. Non tutti hanno la disponibilità economica per rivolgersi al privato e soprattutto quando si parla di prevenzione, visti i tempi così lunghi, c’è chi si scoraggia. Ed è sbagliato». Ma come mai questa strada finora non è stata intrapresa? «Forse è una questione di mentalità - dice - che però va superata. Non possiamo restare ancorati a 30 anni fa».