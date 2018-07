«Abusi su una donna ultraottantenne» Choc alla casa di riposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ultraottantenne molestata sessualmente nella casa di riposo. È una denuncia choc quella finita all’attenzione della Procura. Massimo riserbo da parte degli inquirenti, com’è normale che sia visto che l’attività investigativa è ancora in corso e i fatti sono tutti da verificare. I responsabili della struttura hanno notato atteggiamenti particolari da parte di un dipendente non ancora cinquantenne nei confronti di un’anziana ospite. E a segnalare il caso ai carabinieri è stata la dirigente del settore Servizi sociali. La persona finita nei guai avrebbe abusato dell’anziana. Quelle azioni non sono passate inosservate, a dimostrazione della grande attenzione dei vertici della casa di riposo sul fronte dell’attività di controllo. Un grande impegno a tutela degli ospiti della struttura - situata in un Comune del circondario di Macerata -, da sempre contraddistintasi per la qualità dei servizi e le tante attività organizzate. La dirigente si è rivolta ai carabinieri, ai quali ha raccontato tutta la vicenda. E la questione è ora in mano alla Procura, che procedere per l’ipotesi di reato di violenza sessuale. Ieri si è riunita la commissione disciplinare per esaminare il caso e valutare le eventuali conseguenze sotto il profilo del rapporto di lavoro.